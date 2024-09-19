Diyarbakır'da vahşice öldürülen küçük kızın davasıyla ilgili gelişmeler sürerken, Demet Akalın'ın Müge Anlı'ya yönelttiği eleştiri, ikili arasında tansiyonu yükseltti.

Demet Akalın'dan Sert Eleştiri: "Narin'i Neden İşlemiyorsun?"

Olayların fitilini ateşleyen Demet Akalın, sosyal medya üzerinden Müge Anlı'ya yönelik sert bir eleştiride bulundu. Akalın, "Sevgili Müge Anlı, ısrarla Narin’imizi neden işlemiyorsun? Neden!" diyerek programında bu trajik cinayeti ele almamasını sorguladı. Akalın’ın bu çıkışı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Müge Anlı'dan Cevap: "Herkes Kendi İşine Baksın"

Müge Anlı ise bu eleştirilere sessiz kalmadı ve aynı platform üzerinden yanıt verdi. Anlı, "Benim işim o konuyu çözmek, sonrası adli süreç. Herkes kendi işine bakacak. Adımın geçmesini esefle kınıyorum. Adımı katanlara tek tek cevap veririm, altından kalkamazsınız" diyerek Akalın’a sert bir çıkışta bulundu.

Akalın'dan Müge Anlı'ya Yanıt: "Soru Sormaktan Neden Rahatsız Oluyorsun?"

Bu sert yanıt üzerine Demet Akalın geri adım atmadı ve Müge Anlı’ya cevabını yine sosyal medya üzerinden verdi. Akalın, "Mügecim, bana sallamana gerek yok. Herkesin merak ettiği sorudan niye rahatsız olursun ki? Garip" diyerek Anlı'nın tepkisini anlamsız bulduğunu belirtti.