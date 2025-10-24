İzmir’in Bergama ilçesinde 91 yaşındaki Ayşe Köse, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre yangının sobadan çıktığı tespit edildi.
91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İzmir’in Bergama ilçesi Sarıcalar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü.
Saat 10.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Ayşe Köse’nin (91) cansız bedenine ulaştı.
Yaşlı kadının vücudunda yanık izleri olduğu tespit edilirken, cenazesi Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor
İlk incelemelere göre yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Evde çıkan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye raporu ve adli inceleme süreci devam ediyor.