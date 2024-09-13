Eğitim-öğretim hayatının sağlıklı yürütülebilmesi için okulların yeterli sayıda yardımcı personele ihtiyaç duyduğunu belirten Eğitim-Bir-Sen 1 nolu Şube Başkanı Ali Kaya, yeni eğitim-öğretim yılına girilmiş olmasına rağmen birçok okulda bu ihtiyacın hâlâ karşılanamadığını ifade etti. Kaya, "Okullarda olmazsa olmaz hizmetler, ne yazık ki kadrolu personel eksikliği nedeniyle İŞKUR tarafından yönetilen geçici istihdam programlarıyla yürütülmeye çalışılıyor," dedi.

Geçici programlar sorunları çözmüyor

Ali Kaya, okul-aile birliklerinin sınırlı bütçeleri ve il özel idaresinden aktarılan kaynakların yetersizliği nedeniyle uzun süredir İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında personel ihtiyacının karşılandığını belirtti. Ancak 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren bu ihtiyacın İşgücü Uyum Programı (İUP) ile karşılanacağını ve İUP'nin haftada sadece üç gün ve 22,5 saat çalışma süresi öngördüğünü söyledi. Kaya, "Bu kısıtlı çalışma süresiyle okulların temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerinin karşılanamayacağı açıkça ortada," diye ekledi.

Emek sömürüsü!

Ali Kaya, İUP’nin sosyal güvenceden yoksun, adil ve yeterli bir gelir sağlamayan bir çalışma modeli olduğunu, bu durumun da okulların personel ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunmadığını belirtti. "İUP’nin iş güvencesi olmadan, asgari ücretin altında bir gelirle çalışmayı öngören yapısı, hem çalışanlar hem de okullar açısından sürdürülebilir bir çözüm değil. Başvuruların düşük olmasının sebebi de bu," dedi.

MEB’e Çağrı: Kalıcı çözümler üretilmeli

Ali Kaya, Millî Eğitim Bakanlığı'na seslenerek, programın yetersizliğini görüp derhâl müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bakanlık, temizlik ve güvenlik gibi hayati hizmetler için yeterli personelin sağlanması adına il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla hizmet alımı yapmalı ya da gerekli kaynakları okullara aktarmalı," diye ekledi.