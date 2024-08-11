Raporda, ölen işçilerin 24'ünün çocuk olduğu belirtildi. Bu çocuklardan 17'sinin 15-17 yaş aralığında, 7'sinin ise 14 yaşının altında olduğu ifade edildi. Çocukların hafif işlerde değil, diğer işçiler gibi ağır çalışma koşulları altında çalışırken hayatlarını kaybettikleri vurgulandı.

En çok ölüm 30-49 yaş grubunda

Raporda, en çok ölümün 30 ila 49 yaş grubunda olduğu, bu grupta 174 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu yaş grubunu 88 ölümle 18-29 yaş aralığı ve 79 ölümle 50-64 yaş aralığı takip etti. Ölen işçilerden sadece 12'sinin sendikalı olduğu, geri kalan 395'inin ise sendikasız olduğu bilgisi de raporda yer aldı.

2023, en yüksek işçi ölümünün yaşandığı yıl oldu

Rapora göre, son 11 yıl içerisinde gıda sektöründe en fazla işçi ölümünün yaşandığı yıl 2023 oldu. Bu yıl içerisinde 58 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2024 yılında ise, şu ana kadar 16 işçinin öldüğü kaydedildi.

Çeşitli ölüm nedenleri ve cinsiyet dağılımı

Raporda, işçi ölümlerinin nedenlerine de yer verildi. En fazla ölüm, ezilme sonucu gerçekleşirken, bunu trafik kazaları, yüksekten düşme, boğulma ve zehirlenme takip etti. Ayrıca, yanarak, beyin kanaması, şiddet, elektrik çarpması, intihar, kesilme ve kopma gibi nedenlerle de ölümler meydana geldi.

Cinsiyet dağılımına bakıldığında, ölen işçilerin yüzde 92'sinin (374 kişi) erkek, yüzde 8'inin (33 kişi) ise kadın olduğu görülüyor. Kadın işçilerin genellikle silo, fırın, soğuk hava deposu gibi yerlerde çalıştıkları tespit edildi.

Mülteci işçiler de büyük risk altında

Raporda, hayatını kaybeden 28 işçinin mülteci olduğu belirtildi. Bu işçiler arasında 13 Suriyeli, 7 Afgan, 2 Iraklı, 2 Türkmen, 2 Özbek ve 2 Pakistanlı bulunuyor.

İstanbul ve diğer şehirler

Rapora göre, ölümlü iş kazalarının yüzde 10'u İstanbul'da meydana gelirken, geri kalan vakalar Türkiye'nin diğer şehirlerinde yaşandı. Ayrıca, bir işçinin de Irak'ta öldüğü kaydedildi.

İSİG, gıda sektöründe yaşanan bu ölümlü iş kazalarının önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, işçilerin güvenli çalışma koşullarına kavuşması için yetkililere çağrıda bulundu.