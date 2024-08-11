Ege Denizi'nde bu akşam saat 18:45'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Yetkililer, depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Depremle ilgili detayların paylaşılacağı aktarıldı. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.