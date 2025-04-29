Başarılı oyuncu Seçil Buket Akıncı, sektör profesyonellerini büyüleyen yeni fotoğraflarıyla gündemde. Kariyerinde emin adımlarla ilerlerken, yenilenen imajıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Akıncı, son olarak başarılı fotoğraf sanatçısı Güney Akçay’ın objektifine poz verdi.

Gerçekleştirilen özel çekimde oyuncunun doğal güzelliği ve sahici duruşu ön plana çıkarken, Akıncı’nın içten ve etkileyici tavrı dikkat çekti.

Güney Akçay’ın sanatsal dokunuşlarıyla hayat bulan kareler, Akıncı’nın çok yönlü oyunculuğuna ve etkileyici duruşuna da ışık tutuyor. Seçil Buket Akıncı, önümüzdeki dönemde yer alacağı projelerle de adında söz ettirmeye hazırlanıyor.