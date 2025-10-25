Philip Ridley tarafından kaleme alının Işıltılı Haşereler oyunu Faik Üretmen’in yönetiminde Tiyatro Peron’da sahnelenecek.

Hayal ve hakikat arasındaki değerlerin aktarıldığı ve iki süreç içerisindeki ayrımın işlendiği Işıltılı Haşereler oyunu, 25 Ekim Cumartesi günü saat 20:30’da Tiyatro Peron’da sahnelenecek

Duygu Üretmen, Faik Üretmen ve Doğan Üstünyavuz’un oyuncu kadrosunda yer alduğı Işıltılı Haşereler oyunu “Işık ne kadar parlaksa gölgeler o kadar net görür” mottosu ile hareket ediyor. Şehrin en kötü mevkisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışan Jill ve Ollie çifti, bebeklerinin olacağını öğrenmelerinin ardından mahallelerinden kurtulmak istemektedir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için bir mucizeye ihtiyaçları vardır ki hiç beklenmedik bir şekilde teklif alırlar. Bu teklifin ardından yeni bir eve taşınırlar ve oyun böylelikle başlar.

Halkapınar Metro İstasyonu’na yürüme mesafesinde bulunan Tiyatro Peron, izleyicilerini bekliyor.