Işın Karaca 90'Lı Yıllardan Bu Yana Hepimizin Yanında Oldu

İzmir Karşıyaka'nın Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Türk pop müziğinin sevilen ismi Metin Arolat, sevenlerinin yoğun katılımıyla defnedildi. Cenazede Arolat’ın dostları, duygu dolu anılar paylaştı. Işın Karaca, Arolat'ı "enerjisi ve vizyonu ile her zaman yanımızda olan biri" olarak andı.

"Metin Arolat, hepimizin yanında olan biriydi"

Cenaze töreninde konuşan Işın Karaca, Metin Arolat'ın hayatı boyunca çevresine yaydığı enerjiden ve dostluğu sayesinde müzik sektörüne olan katkılarından bahsetti. Karaca, Arolat’ın sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda çevresine ilham kaynağı olan bir dost olduğunu belirtti: "90'lı yıllardan bu yana hepimizin yanında oldu. Kötü gününde bile bizleri güldürmek isteyen biriydi Metin Arolat. Ne zaman sıkışsam, 'Meto bu konuda ne düşünüyorsun?' diye sorardım, çünkü o kadar ileri bir vizyonu vardı ki bize her zaman destek olurdu."

Karaca, Arolat'ın kaybının tüm müzik camiası için derin bir acı olduğunu dile getirirken, onun herkes tarafından ne kadar çok sevildiğini şu sözlerle vurguladı: "Burada bu kadar insanın toplanmasının sebebi çok sevilmesidir. Umarım hepimizin arkasında bu kadar insan olur."

Karaca’nın bu duygu dolu vedası, Arolat’ın yaşamı boyunca bıraktığı izlerin derinliğini ve sevgi dolu kişiliğini bir kez daha ortaya koydu.