45. Dünya Satranç Olimpiyatı, Türk satrancı için unutulmaz anlara sahne oldu. Türk satranç tarihinde bir ilk gerçekleşti ve GM Mustafa Yılmaz, dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen ile berabere kalarak ondan puan alan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Bu eşsiz başarı, Türk satrancı için yeni bir dönemin habercisi oldu.

Carlsen’e karşı beraberlik

Satranç dünyasının en büyük ismi olarak kabul edilen Magnus Carlsen, uzun yıllardır dünya şampiyonluğu unvanını elinde bulunduruyor. Bu nedenle Carlsen karşısında puan almak, dünya genelinde nadir görülen bir başarı olarak kabul ediliyor. GM Mustafa Yılmaz, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Carlsen ile yaptığı karşılaşmada gösterdiği üstün performansla berabere kalarak Carlsen’den puan alan ilk Türk satranç oyuncusu oldu.

Yılmaz, 9 maçlık seride yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almasına rağmen Carlsen karşısındaki başarısı, turnuvada Türk satrancı adına önemli bir dönüm noktası oldu.

Türk satrancı dünya sahnesinde

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, GM Mustafa Yılmaz’ın bu tarihi başarısı hakkında konuştu. Tulay, “GM Mustafa Yılmaz, dünya satranç devi Magnus Carlsen’den puan alarak Türk satranç tarihinde bir ilke imza attı. Bu başarı, Türk satrancının uluslararası arenadaki yükselişini simgeliyor. Gençlerimiz, artık dünya devleriyle mücadele ediyor ve başarılı sonuçlar alıyor” dedi.

Tulay, ayrıca Yılmaz’ın bu başarısının Türk satrancında altyapıya yapılan yatırımların bir sonucu olduğunu belirterek, “Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini topluyoruz. Genç oyuncularımız dünya çapında büyük başarılara imza atıyor” ifadelerini kullandı.