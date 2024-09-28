Medicana International İzmir Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen İş Yeri Hekimleri Eğitim Toplantıları’nda, işitmenin korunması konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Ege Bölgesi’ndeki iş yeri hekimlerinin katıldığı etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Ergör moderatörlük yaptı.

Toplantının konuşmacıları arasında, “Mesleki İşitme Kayıpları” sunumunu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal ile “İş Yeri Hekimliğinde Birinci Basamakta Gürültü ve Risklerinin Yönetimi” konusunu ele alan İş Yeri Hekimi Dr. İstemi Oral yer aldı.

Önleyici Hekimlik Vurgusu

Toplantının açılışında konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Başhekimi Dr. Dilek Aslanca, var olanı korumanın bozulanı düzeltmekten daha kolay olduğunu belirterek önleyici hekimliğin önemine dikkat çekti. İşyeri hekimliğinin iş yeri kazaları gibi durumların önlenmesinde büyük bir rol oynadığını ifade eden Aslanca, hastane olarak iş yeri hekimlerinin yanında olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Alp Ergör ise işyeri hekimliğinin halk sağlığı ve önleyici hekimlikteki kritik rolüne dikkat çekti.

Gürültülü Ortamların Tehlikesi

Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, sesin yapısı, kulağın çalışma prensipleri ve duyma eyleminin kademeleri hakkında işyeri hekimlerine bilgiler sundu. İşitmenin önemini vurgulayan Şanal, uzun süreli gürültülü ortamlarda çalışmanın, yıllar içinde işitme kaybına yol açabileceğini ifade etti.

Mesleki Risklerin Sıralamasında İşitme Kaybı İkinci Sırada

İş yeri hekimi Dr. İstemi Oral, “2023 SGK istatistiklerine göre, mesleki risklerin işitme kaybına etkisi yüzde 16’dır. Çalışanların maruz kaldığı gürültünün düzeyi, niteliği, ses basınç düzeyi, frekans dağılımı, maruziyet süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

Eğitim toplantıları, iş yerlerinde işitmenin korunmasına dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Çalışan sağlığı ve güvenliği açısından kritik bir öneme sahip bu konular, işyeri hekimleri tarafından titizlikle ele alınıyor.