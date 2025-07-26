Artan maliyetler konut arzını etkiledi

Yüksek enflasyona bağlı olarak arsa ve yapı malzemesi fiyatları hızla yükseldi. Bu durum, Türkiye’de inşaat sektöründeki konut arzının durağanlaşmasına neden oldu. Uzun süredir devam eden maliyet artışları, konut üretiminde yavaşlama yaşanmasına yol açtı.

Konut stoku hızla azaldı

Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan, Türkiye’de mevcut konut stoğunun hızla eridiğini belirtti. Tan, "Konut yatırımını erteleyenler değil, bugünden harekete geçenler kazanacak" dedi. Konut sahibi olmanın her yıl daha da zorlaştığını, tasarrufun öneminin giderek arttığını vurguladı

Yatırım yapmak giderek zorlaşıyor

Tan, beş yıl öncesine kıyasla konut edinmenin çok daha zor hale geldiğini söyledi. Önümüzdeki yıllarda bu zorluğun artarak devam edeceğini belirtti. Faiz indirimlerinin kısa vadede konut fiyatlarını yükselteceğini ancak uzun vadede piyasayı canlandıracağını ifade etti. Coordinat Yapı, ihtiyaçlara uygun, ulaşılabilir fiyatlı projelerle yatırımcıların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Faiz indirimi piyasayı canlandırıyor

Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon adetlik konut stoğunun tükenme noktasına geldiği belirtiliyor. Bu durum, kira fiyatlarının artmasına da doğrudan yansıyor. Faiz indirimlerinin konut talebini artırdığı ve yeni projelerin geliştirilmesini teşvik ettiği gözlemleniyor. Mart ayında gerçekleşen faiz indirimiyle piyasada hareketlilik başladı. Yeni faiz indirimi kararları da düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor.

Geleceğe yatırımın önemi

Caner Tan, yatırımcıları tamamlanmış ve güvenilir markaların projelerine yönelmeye davet ediyor. Konut yatırımını erteleyenlerin avantaj kaybedeceğini, bugünden harekete geçenlerin ise kazançlı çıkacağını ifade etti. Yatırımcıların erken karar vererek, gelecekte konut sahibi olmanın zorluklarını aşması gerektiği vurgulanıyor.