Rams Başakşehir – Gaziantep FK maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Rams Başakşehir ile Gaziantep FK, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın saati, kanal bilgileri ve maç detayları haberimizin devamında.
20 Nisan 2025 Rams Başakşehir vs Gaziantep FK maçı yayın bilgileri
Rams Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
-
Bein Sports 1:
-
Digiturk 77,
-
Kablo TV 232 numaralı kanallar,
-
Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla izlenebilmektedir.
-
Maç nerede oynanacak?
Rams Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.