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Rams Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayınla izlenebilmektedir.

İskenderunspor vs Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İskenderunspor vs Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Rams Başakşehir ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Rams Başakşehir ile Gaziantep FK, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın saati, kanal bilgileri ve maç detayları haberimizin devamında.

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