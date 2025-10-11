İŞKUR Gençlik Programı, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Ekim ayında başlamaya hazırlanıyor. Program kapsamında öğrenciler haftada 1 ila 3 gün çalışarak günlük 1083 lira destek alacak ve sağlık ile iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından sağlanacak.

Program detayları

  • Kontenjan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kontenjanlarının 100 binden 150 bine çıkarıldığını açıkladı.

  • Çalışma günü: Haftada en az 1, en fazla 3 gün.

  • Destek: Günlük 1083 lira cep desteği.

  • Sigorta: Genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak.

Kimler başvurabilir?

Programa başvuracak öğrencilerin aile gelirinin 3 asgari ücretin altında olması gerekiyor. Başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Başvuru süreci

Öğrenciler başvurularını e-şube üzerinden aşağıdaki bağlantılardan gerçekleştirebilecek:

Başvuruların Ekim ayında üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlaması bekleniyor.