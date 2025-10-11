İŞKUR Gençlik Programı, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Ekim ayında başlamaya hazırlanıyor. Program kapsamında öğrenciler haftada 1 ila 3 gün çalışarak günlük 1083 lira destek alacak ve sağlık ile iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından sağlanacak.
Program detayları
-
Kontenjan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kontenjanlarının 100 binden 150 bine çıkarıldığını açıkladı.
-
Çalışma günü: Haftada en az 1, en fazla 3 gün.
-
Destek: Günlük 1083 lira cep desteği.
-
Sigorta: Genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak.
Kimler başvurabilir?
Programa başvuracak öğrencilerin aile gelirinin 3 asgari ücretin altında olması gerekiyor. Başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Başvuru süreci
Öğrenciler başvurularını e-şube üzerinden aşağıdaki bağlantılardan gerçekleştirebilecek:
Başvuruların Ekim ayında üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlaması bekleniyor.