Programa başvuracak öğrencilerin aile gelirinin 3 asgari ücretin altında olması gerekiyor. Başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Sigorta: Genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak.

Çalışma günü: Haftada en az 1, en fazla 3 gün.

İŞKUR Gençlik Programı, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Ekim ayında başlamaya hazırlanıyor. Program kapsamında öğrenciler haftada 1 ila 3 gün çalışarak günlük 1083 lira destek alacak ve sağlık ile iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından sağlanacak.

