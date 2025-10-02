Sağlık Bakanlığı’nın İŞKUR üzerinden yapacağı 2 bin 753 sürekli işçi alımı için geri sayım başladı. Başvuruların kısa sürede başlayacağı duyurulurken, tarih ve şartlara ilişkin detaylar merak ediliyor.

18 bin yeni personel alımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

İŞKUR üzerinden yapılacak

Bakan Memişoğlu, sürekli işçi alımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.”

Başvuru ekranı açılmadı

Sağlık Bakanlığı’nın 2 bin 753 işçi alımı için başvuru ekranı henüz erişime açılmadı. Başvuruların çok kısa sürede İŞKUR üzerinden başlatılması bekleniyor.