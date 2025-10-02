Üniversitelerde öğrenim süresinin 3 yıla düşüp düşmeyeceği tartışılırken, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerini 3 yılda tamamlamalarına imkân tanıyacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

YÖK’ten 3 yıllık eğitim düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde öğrenim süresine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özvar, arzu eden ve başarı kriterlerini yerine getiren öğrencilerin üniversitelerini 3 yılda bitirebilecekleri bir sistem için hazırlık yapıldığını duyurdu.

2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası

YÖK, eğitim süresine ilişkin düzenlemeyi de kapsayan “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası”nı kamuoyuna ilan edecek. Yol haritasında, Türkiye’deki yükseköğretimin geleceğine yönelik yeni adımlar yer alacak.

“Başarılı öğrenciler 3 yılda mezun olabilecek”

Prof. Dr. Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim.”