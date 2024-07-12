İŞKUR'un "Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçlarına göre, Türkiye'de en çok eleman aranan sektörler ve meslekler açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, araştırma kapsamında 17 bin 181 işletmeyle görüşüldüğünü ve 270 bin 761 açık iş bulunduğunu belirtti.

Sektörlerdeki açık iş oranları

Araştırmada, 17 sektörden 4'ünün açık iş oranının Türkiye genelinin üzerinde olduğu, 13 sektörün ise ortalamanın altında kaldığı görüldü.

En yüksek açık iş oranları

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri : %2,9

: %2,9 İmalat : %2,3

: %2,3 Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor: %1,7

Bu sektörler, işverenlerin en fazla eleman aradığı alanlar arasında öne çıkıyor.

En fazla eleman aranan meslekler

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

Servis Elemanı (Garson)

Kat Hizmetleri Elemanı

Mutfak Görevlisi

Servis Komisi

Bulaşıkçı (Stevard)

İmalat sektörü

Makineci (Dikiş)

Konfeksiyon İşçisi

Metal İşleri Seri Üretim Tezgah İşçisi

Gazaltı Kaynakçısı (Mig-Mag Kaynakçısı)

Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)

Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor

Servis Elemanı (Garson)

Temizlik Görevlisi

Antrenör (Spor Eğitmeni)

Fitness Eğitmeni

Belletici

En fazla açık iş olan meslekler

Araştırma, en fazla açık iş oranının %4,8 ile makineci (dikiş) mesleğinde olduğunu gösteriyor. İlk 10 sırada yer alan diğer meslekler ise şöyle:

Konfeksiyon İşçisi Servis Elemanı (Garson) Temizlik Görevlisi Satış Danışmanı/Uzmanı Yardımcısı Depo İşçisi (Elleçleme) Gazaltı Kaynakçısı (Mig-Mag Kaynakçısı) Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) Ön Muhasebeci Metal İşleri Seri Üretim Tezgah İşçisi

İşverenlerin talepleri ve ihtiyaçlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletme ile yapılan görüşmelerde toplam 270 bin 761 açık iş tespit edildiğini belirtti. 1-9 çalışanı olan işletmelerde 114 bin 552, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 156 bin 209 açık iş bulundu.