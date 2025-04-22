Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) “2024 Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu”nun yayımlandığını duyurdu. Rapor, Türkiye’de işverenlerin en fazla eleman bulmakta zorlandığı meslekleri ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, 2 ve daha fazla istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşüldü. Verilere göre, en fazla iş gücü ihtiyacı imalat sektöründe bulunuyor. 20 ve üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde ise yüzde 29,7 oranında açık iş tespit edildi.

Eleman açığında ilk sırada garsonluk var

Raporda, en çok açık işin görüldüğü meslekler arasında ilk sırayı garsonluk aldı. Bu mesleği sırasıyla dikiş makineciliği, satış danışmanlığı, temizlik görevliliği, gazaltı kaynakçılığı, kasiyerlik, paketleme işçiliği, konfeksiyon işçiliği ile yük ve yolcu taşımacılığı şoförlükleri izledi.

İşverenlerin eleman temininde en çok güçlük yaşadığı mesleklerin başında da yine garsonluk yer aldı. Onu dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık ve satış danışmanlığı takip etti.

Geleceğin meslekleri de raporda yer aldı

İŞKUR’un yayımladığı rapor, önümüzdeki 10 yılda öne çıkması beklenen meslekleri de ortaya koydu. Buna göre işverenlerin beklentileri doğrultusunda geleceğin meslekleri şu şekilde sıralandı:

Yazılım mühendisliği

İnşaat mühendisliği

Yapay zeka geliştiriciliği

E-ticaret uzmanlığı

Bilişim uzmanlığı

Dil ve konuşma terapistliği

CNC operatörlüğü