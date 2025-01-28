Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi, ülke içindeki savaşın bitmesine zemin hazırladı. Bu gelişme, Türkiye’deki Suriyelilerin yavaş yavaş ülkelerine geri dönmeye başlamasına neden oldu. Adana’daki tekstil sektöründe Suriyeli işçilerin büyük bir paya sahip olması, dönüş süreciyle birlikte sektördeki geleceği belirsizleştirdi.

11 yıldır tekstil sektöründe önemli bir iş gücü kaynağı olan Suriyelilerin geri dönmesi, sektördeki ara eleman ihtiyacını daha da artırabilir. Bu durum, özellikle Adanalı tekstilciler için tedirgin edici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Gençlerin sektöre katılımı şart

Adanalı tekstilci Ufuk Doyuran, Suriyeli işçilerin dönüşlerinin sektörde yaratacağı boşluğun, Türk gençleri tarafından doldurulması gerektiğini belirtti. Doyuran, "Gençlerimize çok görev düşüyor. Lütfen iş beğenmemezlik yapmasınlar. Bir işe girdiklerinde hemen yüksek maaş istemesinler, sektörde ilerlemek için zamanla deneyim kazanmaları gerekecek" dedi.

Türkiye'de iş gücünün önemli bir kısmını oluşturacak Suriyelilerin dönüşüyle, yerli iş gücüne olan ihtiyacın daha da artacağına dikkat çeken Doyuran, "Suriyeliler gittikçe, gençlerimiz daha fazla sektöre katılmalı. Bizim bu boşluğu dolduracağımıza inanıyorum" diyerek gençlere sektöre sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

"İş beğenmemezlik büyük sorun"

Adana’daki tekstil sektöründe işçi maaşlarının asgari ücretten yüksek olduğunu belirten Doyuran, işçilerin düşük ücret bahanesiyle iş beğenmemelerinin sektördeki verimliliği etkilediğini vurguladı. Doyuran, "Bazı işçilerimiz asgari ücretin 2 katını almasına rağmen hala iş beğenmiyor. Parayla ilgili bir problem yok. İşin cefasını çekmeden sefasını süremezsiniz. Bu tür iş beğenmemezlikler, sektörde büyük bir sorun yaratıyor" dedi.

Sektörde çalışan işçilerin yaklaşık yüzde 40’ının Suriyeli olduğunu belirten Ufuk Doyuran, bu oranın en az yüzde 30’unun ülkelerine döneceğini ifade etti. Doyuran, "Suriyelilerin geri dönmesi, sektörümüzü zorlayacak. Ancak biz Türk işçileri olarak bu boşluğu doldurabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Doyuran, gençlere yönelik iş bulma konusunda cesaretlendirici bir mesaj da verdi: "Gençler iş beğenmemezlik yapmasın. Hangi iş olursa olsun bir yerden başlasınlar. Şimdi bir işe girmeden tepe noktalarda çalışmayı hayal etmek yerine, gerçekçi bir şekilde sektöre adım atsınlar."