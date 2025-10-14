Altın fiyatları son haftalarda rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcılar “Altın ne zaman düşecek?” sorusuna yanıt arıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın fiyatlarındaki yükselişi manipülasyon olarak nitelendirdi ve önümüzdeki dönemde teknik bir düzeltme yaşanabileceğini söyledi.

Memiş, “Yatırımcıların kısa vadeli işlem yapmaktan uzak durması gerekiyor. Manipülasyon piyasasındayız” diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

“Değerli metaller zincirini kırdı”

İslam Memiş, altın, gümüş, platin ve paladyumun son haftalarda dolardan bağımsız hareket ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Değerli metaller zincirlerini kırdı. 8 haftadır her gün yeni bir rekor deneniyor. Bu yükselişin arkasında mantıklı bir sebep yok. Savaş yok, ekonomik veri yok. Bu tamamen manipülasyon fiyatlaması.”

“Altın artık teknik olarak öngörülemiyor”

Memiş, altının 4 bin 165 dolar seviyesine kadar çıktığını ve teknik analizle yorumlanamayacak bir döneme girildiğini söyledi:

“Yıl sonu beklentimiz 3.500-3.750 dolar aralığıydı. Ancak şu an 4.170 dolar seviyelerini konuşuyoruz. Bu kadar agresif yükseliş, manipülasyonun açık bir göstergesi.”

“Altında düzeltme mutlaka gelecek”

Altın fiyatlarının 8 haftadır hiç düzeltme yapmadan yükseldiğine dikkat çeken Memiş, olası düşüş için zaman verdi:

“Altın fiyatları teknik olarak düzeltmeye muhtaç. Bu düşüş bir hafta, iki hafta ya da bir ay içinde olabilir ama mutlaka geri dönüş yaşanacak.”

Memiş, yatırımcılara şu uyarıda bulundu:

“Alım yapanların soğukkanlı olması gerekiyor. Elinde altın bulunduranlar da ihtiyacı yoksa satmasın. Uzun vadeli düşünenler kazançlı çıkacak.”

Gram altın ve ons altın hedefi

İslam Memiş, uzun vadeli altın beklentilerini de paylaştı:

Ons altın: 5.000 dolar hedef

Gram altın: 7.000 – 7.500 TL aralığı hedef

2026 yılı için önceki hedef: 6.350 – 6.500 TL

“Görünen o ki 2026’da gram altında 7.500 TL seviyeleri de gündeme gelebilir.”

“Yatırımcılar dikkat: Manipülasyon piyasası başladı”

Memiş, piyasada sözlü yönlendirmelerle fiyatlamaların değiştiğini belirterek sert açıklamalarda bulundu:

“Bu piyasada büyük bir manipülasyon var. Çin’e vergi açıklamaları, ardından yapılan geri adımlar tamamen sözlü manipülasyon örneği.

Yatırımcılar yıl sonuna kadar manipülasyon piyasası içinde olduklarını bilmeli. Kaldıraçlı işlem yapmayın, kısa vadeli al-sat yapmayın.”