Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri sanayi sitelerinin yolunu tutmaya başladı. Uzmanlar, kış bakımı yaptırılmayan araçlarda ciddi motor arızalarının meydana gelebileceği ve masrafların 150 bin TL’ye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Samsun’daki oto bakım ustaları, düzenli bakımın hem yakıt tasarrufu hem de motor ömrü açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

“Kış bakımı motor ömrünü uzatıyor”

Uzun yıllardır oto bakım sektöründe hizmet veren usta Adem Bodur, kış bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Kış bakımı çok önemli bir konu. Aracın hem yakıt tüketimini hem de ömrünü etkiler. Motorun ömrünü uzatmak için mutlaka yapılmalı. Bakımsız araçlarda motor aşınması görülebiliyor. Kış bakım masrafı genelde 5-6 bin TL civarındadır, ancak yapılmazsa 100-150 bin TL’ye kadar motor arızası masrafı çıkabilir.”

Bodur, düzenli bakımın sürücülere 140 bin TL’ye kadar tasarruf sağlayabileceğini de ekledi.

“Antifriz yaz-kış kullanılmalı”

Bir diğer oto bakım ustası Murat Küçük, özellikle antifriz kullanımının motor sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti:

“Antifrizin sadece kışın değil, yaz aylarında da kullanılması gerekiyor. Aksi halde radyatör patlayabilir, hortumlar çatlayabilir. Paslanma, motoru ve aktarma bağlantılarını ciddi şekilde etkiler. Yazın antifriz kullanılmaması çok büyük bir hata.”

Küçük, tam kış bakımının 7 ila 10 bin TL arasında değiştiğini, motor tamirlerinin ise 100-150 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi.

Ustaların önerdiği kış bakımı listesi:

✅ Motor yağı ve filtre kontrolü

✅ Antifriz ve radyatör suyu seviyesi

✅ Akü voltaj testi

✅ Fren hidroliği ve balata kontrolü

✅ Lastik diş derinliği ve kış lastiği montajı

✅ Silecek suyu ve cam rezistansı kontrolü

✅ Klima ve ısıtma sistemi bakımı

Neden önemli?

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağ viskozitesi azalıyor, radyatör sıvıları donma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durum, aracın performansını düşürmekle kalmıyor; motor, şanzıman ve fren sisteminde ciddi hasarlara yol açabiliyor.

Uzmanlardan uyarı: