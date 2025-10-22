Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, özellikle son dönemde yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasındaki hareketleri yorumladı. Memiş, uzun süren yükselişin ardından başlayan düşüşün önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine dikkat çekti.

Borsa yorumu: İlginç sinyaller geliyor

Memiş, Borsa İstanbul’un 10.500 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasına rağmen yeni bir sürecin başladığını ifade etti. "Borsa tarafında ilginç şeyler olmaya başladı. Artık aşikâr; burada yeni bir süreç başlayabilir. Teknik olarak bazı senaryolar görülebilir, kurumsal yatırımcının dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Orta ve uzun vadede, yatırımcıların birikimlerini çeşitlendirmesi ve kurumsal şirketlere yatırım yapması durumunda satış fırsatlarının değerlendirilebileceğini vurguladı.

Döviz kurları: Dolar ve Euro analizleri

Dolar kuru 41,96 TL seviyesinde seyrediyor. Memiş, ay sonuna kadar doların 42 TL civarında stabil kalabileceğini öngörüyor. Merkez Bankası faiz kararı ise piyasalar açısından belirleyici olacak. Memiş, olası 100-150 baz puanlık faiz indirimini masada görse de enflasyon verilerinin belirsizlik yarattığını ifade etti.

Euro-TL kuru ise 48,76 TL seviyesinde. Memiş, Euro-Dolar paritesini 1,16 seviyesinin altındaki fiyatlarda alım fırsatı olarak görüyor ve yıl sonu için Euro-TL hedefini 55 TL olarak yeniledi.

Altın piyasası: Düşüş beklentisi sürüyor

İslam Memiş, ons altının şu anda 4.193 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, son iki aylık dönemdeki satışların manipülasyon amaçlı olduğunu söyledi. "Yatırımcılar, finansal okur-yazarlığı olmayan kişiler, sosyal medyadaki sürü psikolojisiyle ciddi zararlar gördü. Şu anda altın ve gümüş fiyatları hala yüksek. Gram altın 6.122 TL seviyesinde. Yine de düşüş yönlü beklentim devam ediyor. 6.000 TL’nin altına sarkınca tekrar değerlendirme yapacağız" dedi.

Memiş ayrıca, kısa vadeli kaldıraçlı işlemlerle piyasaya girenlerin büyük kayıplar yaşayacağını belirtti:

Borç alanlar ve borç verenler arasında dikkatli olunmalı. Borcunu güvenilir şekilde ödeyenler risk taşımıyor, ancak borç verenler, alacaklarını tahsil edemezse zarar edebilir. Maaş promosyonları yarışı: Hangi kurum ne kadar ödeyecek? İçeriği Görüntüle

Fiziki altın ve döviz birikimlerini başkasına emanet edenler ciddi risk altında.

Manipülasyon uyarısı ve piyasadaki riskler

Memiş, son iki aydır piyasalarda yoğun manipülasyon olduğunu vurguladı: "Uluslararası medya ve bazı spekülatörler, altın ve gümüş fiyatlarını yapay olarak yükseltti. Küresel piyasalar ve sosyal medya etkisiyle yatırımcılar yanlış yönlendirildi. Bu süreçten sonra gerçek piyasa değerleri ortaya çıktığında, kimlerin zarar ettiği netleşecek."