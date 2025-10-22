İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını güçlendirmek için kurduğu İzmir Sürdürülebilirlik Ağı (İZSA), ilçe belediyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kent genelindeki projelerin birbirleriyle etkileşimini artıracak İzmir Sürdürülebilirlik Haritası tanıtıldı. İZSA ayrıca, yeni sürdürülebilirlik ofislerinin kurulmasına destek olmak için “Sürdürülebilirlik Koçluğu” programını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Sürdürülebilir İzmir Vizyonu” doğrultusunda kurulan Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürlüğü, sürdürülebilirlik çalışmalarını kent geneline yayıyor.

İzmir’in daha yeşil, dayanıklı ve refah seviyesi yüksek bir şehir olması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçelerdeki projeleri ortak bir veri tabanında birleştiren İzmir Sürdürülebilirlik Haritası hazırlandı.

Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda düzenlenen İZSA’nın üçüncü toplantısında, ilçe belediyelerinin temsilcilerine haritanın işleyişi ve hedefleri anlatıldı. Aynı zamanda “İlçe Sürdürülebilirlik Koçluğu” projesi hakkında da bilgi paylaşıldı.

Toplantıda sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, haritanın İzmir’in sürdürülebilirlik yol haritasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Uysal, “Tüm ilçelerimizin projelerini tek bir haritada topluyoruz. Hangi projelerin ne zaman başladığı, kimleri hedeflediği ve hangi küresel sürdürülebilirlik amaçlarına hizmet ettiği gibi bilgiler bu sistemde yer alacak. Böylece benzer projeler arasında iş birliği kurulabilecek ve eksik alanlar tespit edilebilecek” dedi.

Uysal ayrıca, bu haritanın gelecekte veri odaklı karar alma süreçlerine de katkı sağlayacağını belirtti.

Harita çalışmasının yanı sıra, ilçelerdeki mevcut projeleri geliştirmek ve yeni sürdürülebilirlik ofisleri kurmak için “Sürdürülebilirlik Koçluğu” uygulaması başlatıldı.

Emre Uysal, “Bu dönem sürdürülebilirlik koçluğu modelini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, çalışmak isteyen belediyelerle sıfırdan raporlama aşamasına kadar birlikte ilerleyeceğiz. Hedefimiz, İzmir genelinde katma değerli ve kalıcı projeler üretmek” diye konuştu.