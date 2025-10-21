Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Yatırımcılar için kritik seviyeleri işaret eden Memiş, gram ve ons altın ile gümüşte dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Altın ve gram altın için kritik seviyeler

İslam Memiş, ons altının şu anda 4.236 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, yatırımcıların 4.200–4.290 dolar aralığını takip etmesi gerektiğini söyledi. Altın fiyatı 4.200 doların altına düşerse 4.130 doların destek seviyesi olacağını vurguladı.

Gram altın için Memiş, 6.200 TL’nin direnç, 5.900 TL’nin destek seviyesi olarak öne çıktığını belirtti ve “Bu haftanın özelinde bu bant aralığını takip edeceğim. Bu hafta altın alacak mıyım? Tabii ki hayır” ifadelerini kullandı.

Dolar ve euro kurundaki beklentiler

Döviz piyasasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Memiş, Dolar/TL’de 42 seviyesinin kalıcı hale geleceğini öngördü. Yıl sonunda dolar kuru beklentisi 43,80, devamında 45 TL olarak öne çıktı. Euro/TL kuru için ise ay sonunda 50 TL seviyesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Borsa ve kripto piyasasında öngörüler

Borsa İstanbul’daki hareketlere de dikkat çeken Memiş, BIST 100 endeksinde 11.300 puanın psikolojik bir eşik olduğunu söyledi. Bu seviyenin kırılması durumunda hedefin 11.800 puan olabileceğini ifade etti. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in 119.000–120.000 dolar seviyelerine doğru yükselebileceğini, altcoinlerde ise temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Gümüş ve petrol fiyatları

Gümüşün ons fiyatının 51,59 dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Memiş, yatırımcılara 54 dolar ile 48 dolar aralığında işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Petrol fiyatlarında ise kısa vadeli bir pompa fiyatı indirimi beklentisi olduğunu duyurdu.