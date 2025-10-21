Selçuk Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri, Filistin ve Doğu Türkistan’daki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Keçi Kalesi’ne farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Selçuk İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Büro görevlisi Tarih Öğretmeni Vildan Turan ve Beden Eğitimi öğretmeni Barış Meral’in rehberliğinde, zorlu patika yolları aşarak Keçi Kalesi’nin zirvesine ulaştı. Türk Bayrağı’nın yanı sıra Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarını açan gençler, “Gazze’ye Direnişe Bin Selam” ve “ Doğu Türkistan Özgür” yazılı pankartlar taşıdı.

İlk kez Keçi Kalesi’ne çıkan öğrenciler, zirveye ulaşmanın heyecanını yaşarken, farkındalık etkinliğiyle mazlum coğrafyalara destek olmanın gururunu tattı. Etkinlik sırasında doğada güvenli hareket etme, iz sürme ve çevreyi koruma prensipleri de uygulamalı olarak anlatıldı.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, etkinliğin vicdan temelinde gençlerde karşılık bulduğunu belirtti. Dr. Yahşi, öğrencilerin akademik bilgiyle donanmış bireyler olmasının yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarındaki insani duruma karşı hassasiyet gösterdiğini ifade etti. Dalgalanan Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının insanlıktan yana duruşun anlamlı bir göstergesi olduğunu söyledi.