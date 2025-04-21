Yozgat’ta CHP’nin düzenlediği miting öncesi bir vatandaş, mitingin iptal olması için dolu yağmasını talep etti. Sosyal medyada hızla yayılan röportaj gündem oldu.

CHP, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta düzenlediği miting ile gündeme geldi. Çiftçilerin traktörleriyle oluşturduğu konvoylar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mitingin ardından Yozgatlı bir vatandaşın yaptığı ilginç açıklama ise yeni bir tartışma başlattı. Vatandaş, mitingin iptal olması için “İnşallah dolu yağar, millet dağılsın, dinlemesin” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya, bu açıklamayı hızla paylaşarak viral hale getirdi. İşte detaylar!

Yozgat’ta CHP mitingi gündemde

CHP, Yozgat’ta yaptığı mitingde, çiftçilerin traktörleriyle oluşturduğu konvoyları ve söylemleriyle geniş bir etkileşim sağladı. Özellikle çiftçilerin, sorunlarını dile getirdiği röportajlar ve mitingde söyledikleri sözler basında yer bulmuştu. Ancak şimdi, Yozgatlı bir vatandaşın açıklamaları dikkat çekti. Vatandaş, mitingin gerçekleşmemesi için “İnşallah dolu yağar, millet dağılsın, dinlemesin” ifadelerini kullanarak ilginç bir talepte bulundu.

Dolu yağması talebi sosyal medyada viral oldu

Yozgatlı vatandaşın yaptığı açıklama, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, bu ilginç talebi paylaşarak üzerine yorumlar yaptı. Vatandaş, dolunun yalnızca şehir içine yağmasını, arazilere zarar vermemesi gerektiğini de belirtti. Bu talep, pek çok kişinin ilgisini çekerek viral hale geldi.

CHP Lideri Özgür Özel: "Köylü kazanacak, millet kazanacak!"

Özgür Özel’in Yozgat’ta gerçekleştirdiği miting büyük ilgi gördü. Mitingde çiftçiler, traktörleriyle alana gelerek sorunlarını dile getirdi ve “İktidarın zulmünden bıkanlar” diyerek tepkilerini ortaya koydu. Özgür Özel, miting sonrası yaptığı açıklamada, Yozgat’ın çiftçi dostu bir yer olduğunu belirterek, “Kalem’ diye övündükleri Yozgat’tan bir kez daha söz veriyorum, çiftçi kazanacak, köylü kazanacak, millet kazanacak!” diyerek büyük bir coşku yarattı.