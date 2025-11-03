Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın 5.537 liradan haftayı kapatırken, yeni haftaya 5.650 TL seviyesinden başladı.

Altın yatırımcılarının gözü ise finans analisti İslam Memiş’in Kasım ayı değerlendirmelerinde.

Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada, “Kasım ayında altın alımlarını bitirmek gerekiyor” diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

“Kasım ayında alımları bitirmek gerekiyor”

Finans analisti İslam Memiş, Kasım ayının altın için kritik bir dönem olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. 3.800 dolar seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Gram altında 5.500 TL destek konumunda. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Ancak bu alımları Kasım ayı içerisinde bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum.”

Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için Ocak ayından itibaren yeniden yükseliş trendi beklediğini de sözlerine ekledi.

“Altın almak için hâlâ yeterli düşüş olmadı”

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin ardından kısa vadede bir düşüş beklentisini yineleyen Memiş, şunları söyledi:

“Uluslararası piyasalarda ons altın 4.021 dolar seviyesinden haftaya başladı. 4.040, 4.090 ve 4.150 dolar direnç konumunda. Ancak ben hâlâ altın almak için yeterli düşüşün olmadığını düşünüyorum. 3.800 dolar seviyesini beklemek daha mantıklı.”

Gram altın için kritik seviyeler

Memiş, gram altının da ons altına paralel hareket ettiğini belirterek kısa vadeli teknik görünümü şu şekilde değerlendirdi:

Destek: 5.500 TL

Direnç: 5.850 – 5.950 TL

Kısa vadeli bant: 5.500 – 6.000 TL

“Gram altında 5.850 – 5.950 TL bandı direnç konumunda. Bu seviyelerde tekrar geri çekilme görebiliriz.”

“En ucuzu Bitcoin”

Altın ve kripto para karşılaştırmasına da değinen Memiş, yatırım tercihini açıkça dile getirdi:

“Altın mı Bitcoin mi? Bitcoin.

Gümüş mü Bitcoin mi? Bitcoin.

Borsa mı Bitcoin mi? Yine Bitcoin.

Kripto para piyasasında pozitif beklentim devam ediyor.”

“Elinde altın olanlar panik yapmasın”

Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara da önemli bir uyarıda bulundu:

“Eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırdıysanız panik yapmayın. Kasım ayı düşüşleriyle birlikte yeni fırsatlar gelecek. Ocak itibarıyla altın yeniden yukarı yönlü hareketine başlayabilir.”

Sonuç olarak, İslam Memiş’in değerlendirmesine göre Kasım ayı altın yatırımcıları için “son alım fırsatı” olabilir. Uzman, kısa vadeli geri çekilmelerin ardından yıl başında yeniden yükselişlerin yaşanabileceğini öngörüyor.