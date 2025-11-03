İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırıda öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, 2 sanığın 24 yıl hapis cezasını ve diğer 2 sanığın beraat gerekçelerini paylaştı.

24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davası, 6’ncı duruşmada sonuçlanmıştı. Haksız tahrik indirimi uygulanmayan iki sanık en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası almış, diğer iki sanık ise beraat etmişti.

Anadolu 2’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, beraat eden sanıkların cinayete iştirak ettiğine dair net bir tespit yapılamadığını ve mahkumiyet gerektirecek yeterli kanıt bulunmadığını gerekçe gösterdi.

Kararın ardından Minguzzi ailesi ve avukatları beraat kararına itiraz etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da kararın mütalaasına aykırı olduğunu belirterek kanun yollarına başvuracağını açıkladı.

24’er yıl ceza alan sanıkların ne kadar süre cezaevinde kalacağı, infaz hakimliğinin hesaplamasına göre belirlenecek. Uzmanlara göre, bu sanıklar 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olabilir veya kalan süreyi açık cezaevinde geçirebilir.