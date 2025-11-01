Finans Analisti İslam Memiş, Kasım ayı için piyasalara yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın, dolar, Euro ve Bitcoin yatırımcılarına uyarılarda bulunan Memiş, “Altın ve gümüşte sert düşüşler olabilir” dedi.

İslam Memiş’ten Kasım ayı piyasa değerlendirmesi (H2)

Finans Analisti İslam Memiş, geçtiğimiz ayın ekonomik gelişmelerini değerlendirerek Kasım ayı için yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın, dolar, Euro ve Bitcoin piyasalarında dikkat çeken tahminlerde bulunan Memiş, özellikle altın ve gümüşte düşüş, Bitcoin’de ise yükseliş rallisi beklentisini dile getirdi.

Memiş, “Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. 2026 yılında da en az beş faiz indirimiyle karşılaşabiliriz. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında gerçekleşen görüşme, ilişkileri yumuşattı ancak ticaret savaşının tamamen sona ereceğini düşünmüyorum” diyerek haftayı özetledi.

“Kasım ayı daha pozitif geçecek”

Genel olarak stresli ve belirsizliklerle dolu bir ekim ayı geçirdiğimizi söyleyen Memiş, Kasım ayı için iyimser olduğunu belirtti:

“Kasım ayında hem içeride hem dışarıda daha pozitif bir hava bekliyorum. Ancak yatırımcıların kısa vadeli hareketlere aldanmaması gerekiyor.”

Borsa, dolar ve Euro tahminleri

Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin Kasım hedefini 11.800 puan olarak koruduğunu söyledi.

“Bu yükseliş büyük bir getiri sağlamayabilir. 11.300 puan üzerindeki hareketlere aldanılmamalı.”

Dolar/TL için ise yıl sonu tahminini 43,80–45,00 lira aralığında koruduğunu belirtti. Euro/TL için 49-50 lira seviyelerine doğru bir yükseliş öngördüğünü söyledi.

“Kasım ayında altın düşüş trendinde”

Ons altının 4.005 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, geçtiğimiz haftalarda yaşanan sert düşüşü “manipülatif düzeltme” olarak nitelendirdi.

“Kasım ayında tekrar düşüş yönlü bir trend bekliyorum. Ana destek seviyem 3.800 dolar. Bu seviye kırılmadıkça uzun vadede yükseliş beklentim sürüyor.”

Gram altının 5.645 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirten Memiş, “Ons altın 3.800 doları gördüğünde gram altında alım fırsatı oluşacak” dedi.

“Altın ve gümüşte sert düşüş yaşanabilir”

Brent petrolün 64,11 dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, Rusya–Ukrayna savaşına ilişkin olası bir barış haberinin emtia piyasalarını sert etkileyebileceğini belirtti:

“Barış haberiyle petrol 60 dolar altına sarkabilir. Böyle bir durumda altın ve gümüşte de sert düşüşler görülebilir.”

Bitcoin’de Kasım rallisi beklentisi

Memiş, kripto para piyasasına da değinerek, Bitcoin’in 109.580 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve 120.000 dolar üzeri hedefini koruduğunu ifade etti.