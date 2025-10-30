Finans Analisti İslam Memiş, Kasım 2025 için yaptığı piyasa değerlendirmesinde altın, dolar, euro, gümüş ve kripto paralarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Memiş, özellikle altın fiyatlarında manipülasyon sürecinin sürdüğünü belirterek, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

“Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Ancak uzun vade ve kısa vade stratejileri birbirinden farklı. Kasım ayında ons ve gram altında düşüş yönlü beklentim devam ediyor fakat bu süreçte zikzaklı, sert oynak hareketler göreceğiz.”

“Gram altında ikinci alım fırsatı gelebilir”

Memiş, altın piyasasındaki düşüşün ardından kısa vadeli toparlanma sinyalleri beklediğini belirtti:

“Gram altın için 707 liralık sert bir düşüş yaşandı. Kısa vadede tepki alımları muhtemel. Fed sonrası ons altındaki olası yükselişlerle birlikte gram altın fiyatının 5.700–5.800 lira bandına yükselmesi sürpriz olmaz. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı daha bekliyorum.”

Uzman isim, ons altın için 3.800 dolar ve 3.750 dolar seviyelerini ana destek noktaları olarak gösterdi.

“Dolar ve euroda yükseliş sürecek”

Döviz kurlarına da değinen Memiş, dolar/TL’nin resmî olarak 41,96, serbest piyasada ise 42 liranın üzerinde işlem gördüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Ekim ayında 42 lira seviyesinin üzerine yerleşen dolar/TL kuru, Kasım ayında da yukarı yönlü hareketini sürdürecektir.” Akaryakıt fiyatlarında zam kapıda' İşte fiyatlar İçeriği Görüntüle

Euro/TL tarafında da yükseliş beklentisini koruduğunu belirten Memiş, “Euro halen görece ucuz, yükseliş eğilimi devam edecek” dedi.

“Borsa ve kripto para tarafında pozitif görünüm sürüyor”

Borsa İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, endeksin 11.000–11.100 puan aralığında tutunduğunu belirterek hedef seviyesini 11.800 puan olarak açıkladı.

Kripto para piyasası için ise:

“Bitcoin şu anda 114.522 dolar seviyesinde ve yükseliş eğilimini koruyor. 125.000–127.000 dolar hedef seviyeleri gelmeden satış düşünmüyoruz.”

ifadelerini kullandı.

“Altın ve gümüşte düşüş kısmı tamamlandı”

Memiş, altın ve gümüşteki düşüşlerin ardından kısa vadede toparlanma sinyali beklediğini belirtti:

“Altın ve gümüş fiyatlarında beklediğim sert geri çekilmeler gerçekleşti. Haftayı ikiye ayırmıştık: Çarşamba gününden önce düşüş, sonrasında tepki yükselişi bekliyorduk. Şu anda düşüş kısmı tamamlandı.”

Gümüş yatırımcılarına da seslenen Memiş, sabırlı olmanın bu dönemde en doğru strateji olduğunu ifade etti.