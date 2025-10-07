Vatandaşlar, yeni cezaların ne zaman yürürlüğe gireceğini ve tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor.
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni trafik cezaları, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
AA’nın aktardığı bilgiye göre, kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.
Yeni trafik cezalarının tutarları
Yeni düzenleme ile birlikte trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için para cezaları ve ehliyete el koyma süreleri ciddi oranda artırılıyor.
-
Plaka üzerinde değişiklik yapanlar: Plakasının okunmamasına neden olacak şekilde değişiklik yapan sürücülere 140 bin TL idari para cezası verilecek ve 30 gün trafikten men cezası uygulanacak.
-
Hız sınırı ihlali:
-
46-55 km/s fazla hız yapanlara 30 gün,
-
56-65 km/s fazla hız yapanlara 60 gün,
-
65 km/s üzeri hız yapanlara 90 gün süreyle ehliyetine el koyma cezası verilecek.
-
-
Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek: 15 bin TL para cezası.
-
Ambulans, itfaiye gibi araçlara yol açmamak: 46 bin TL para cezası ve 30 gün ehliyete el koyma.
-
Kırmızı ışıkta kazaya sebep olmak: 60 gün ehliyete el koyma.
-
Trafikte saldırgan davranış sergilemek veya başka aracı takip etmek: 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma, araç 30 gün trafikten men.
-
Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 5 bin TL para cezası.
-
Yarış yapmak: 46 bin TL para cezası ve 2 yıl ehliyete el koyma.