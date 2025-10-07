Vatandaşlar, yeni cezaların ne zaman yürürlüğe gireceğini ve tutarlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni trafik cezaları, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AA’nın aktardığı bilgiye göre, kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.

Yeni trafik cezalarının tutarları

Yeni düzenleme ile birlikte trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için para cezaları ve ehliyete el koyma süreleri ciddi oranda artırılıyor.