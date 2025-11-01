Finans analisti İslam Memiş, Kasım ayı öncesi piyasaları değerlendirdi. Altın, dolar, euro ve Bitcoin yatırımcıları için önemli mesajlar veren Memiş, hem yurt içi hem de küresel piyasalarda yoğun bir haftayı geride bıraktığımızı belirtti.

“Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. 2026 yılında en az beş faiz indirimiyle karşılaşabiliriz. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında gerçekleşen görüşme ilişkileri yumuşattı ancak ticaret savaşının tamamen bittiğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Borsada 11.800 hedefi sürüyor

Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksi için Kasım ayında 11.800 puan hedefinin geçerli olduğunu söyledi. “Bu yükseliş büyük bir getiri sağlamayabilir. Yatırımcılar 11.300 puan üzerindeki hareketlere aldanmamalı” uyarısında bulundu.

Dolar ve euro için yıl sonu tahminleri

Dolar/TL kurunun 42 lira seviyesinde haftayı kapattığını belirten Memiş, yıl sonu için 43,80–45,00 lira aralığında kapanış öngörüsünü koruduğunu ifade etti.

Euro/TL tarafında ise 48,67 seviyesinden başlayan yükselişin kısa vadede 49, ardından 50 lira seviyelerine kadar sürebileceğini öngördü.

Altın ve gümüşte düşüş uyarısı

Ons altının 4.005 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, son haftalarda 3.885 dolara kadar yaşanan sert düşüşün “manipülatif bir düzeltme” olduğunu söyledi. “Kasım ayında yeniden düşüş yönlü hareket bekliyorum. Ana destek seviyem 3.800 dolar. Bu seviye kalıcı olarak kırılmadıkça uzun vadeli yükseliş beklentim sürüyor” dedi.

Gram altının Kapalıçarşı’da 5.645 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirten Memiş, “Ons altın 3.800 dolara gerilediğinde gram altında alım fırsatı doğabilir” ifadesini kullandı.

Bitcoin’de yıl sonu rallisi

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, “Bitcoin şu anda 109.580 dolar seviyesinde. Dolar mı, altın mı, gümüş mü, Bitcoin mi? Benim için yanıt net: Bitcoin. Euro ikinci sırada. Yıl sonuna kadar kripto para piyasasında ralli bekliyorum. 120.000 dolar seviyesi hedeflerim arasında” dedi.

Petrol ve jeopolitik riskler

“Brent petrol 64,11 dolar seviyesinde. Rusya–Ukrayna savaşında olası bir barış haberi gelirse fiyat 60 dolar altına sarkabilir. Bu durumda altın ve gümüşte sert düşüşler görülebilir” diyen Memiş, yatırımcıları jeopolitik gelişmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.