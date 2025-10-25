Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un yeni CEO’su olarak atandı. RTÜK’teki görevini Mehmet Daniş’e devreden Şahin’in, 24 Ekim 2025 itibarıyla Türk Telekom Genel Müdürü olarak göreve başladığı bildirildi.

Türk Telekom’dan KAP açıklaması

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Ebubekir Şahin’in genel müdürlük görevine atandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuz, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin’i Şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir.”

Bu gelişmeyle birlikte, Türk Telekom’da yeni dönem resmen başladı.

RTÜK’te görev değişimi

Şahin’in Türk Telekom’a atanmasının ardından, RTÜK Başkanlığı görevine Mehmet Daniş getirildi. Şahin, dört dönem boyunca yürüttüğü RTÜK Başkanlığı süresince medya politikaları, yayın denetimleri ve dijital dönüşüm alanlarında aktif rol oynamıştı.

Ebubekir Şahin kimdir?

Doğum yılı: 1974

Memleketi: Rize’nin Çayeli ilçesi Kültür Yolu Festivali'nden "Çocuk Köyü" İçeriği Görüntüle

Eğitim: İlkokul: Rize Lise: Sakarya Lisans: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi (1995) Yüksek Lisans: Gazetecilik Anabilim Dalı (2002)



Kariyerine kamu bürokrasisinde başlayan Şahin, 2014-2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık görevlerinde bulundu.

16 Ekim 2017’de AK Parti kontenjanından RTÜK Üyeliği’ne seçilen Şahin, 23 Ocak 2019’da RTÜK Başkanlığı görevine getirildi ve 2025 yılına kadar dört dönem boyunca bu görevi yürüttü.

Türk Telekom’da yeni dönem

Ebubekir Şahin’in göreve başlamasıyla birlikte Türk Telekom yönetiminde dijital dönüşüm, yeni nesil altyapı yatırımları ve kamu iletişim stratejileri odağında bir yeniden yapılanma sürecine girileceği tahmin ediliyor.