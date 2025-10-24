Sabah saatlerinde Yalıkavak Marina’dan start alan yarışta yelkenliler, 20 deniz millik parkuru tamamlamak üzere Bodrum Limanı’na doğru rüzgârla yarışıyor.

Hem teknik beceri hem de dayanıklılığın ön planda olduğu bu etap, The Bodrum Cup’ın en zorlu ve belirleyici parkurları arasında yer alıyor.

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Lideri Gül Altan Yeltik, etapla ilgili yaptığı açıklamada doğa ve insan odaklı yaklaşımı vurguladı:

“Yalıkavak Marina’dan Bodrum Limanı’na uzanan OPET Etabı’nda sporcuların azmine, ekiplerin uyumuna ve denizin sunduğu özgürlüğe tanıklık ettik. Bu heyecan, OPET olarak sürdürülebilirlik değerlerimizi sahada yaşatmanın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Deniz, rüzgâr ve insanın uyum içinde buluştuğu bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 37. kez gerçekleştirilen The Bodrum Cup, yalnızca bir yelken yarışı değil, aynı zamanda bir deniz kültürü festivali olarak öne çıkıyor. “Nesillerce” temasıyla deniz sevgisini ve sürdürülebilirlik bilincini birleştiren organizasyon, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda yelkenciyi Bodrum’da buluşturuyor.

2025 Yarış Takvimi

• 21 Ekim – Privia Black Etabı: Yalıkavak – Yalıkavak (12 mil)

• 22 Ekim – Ruins Etabı: Yalıkavak – Iasos (14 mil)

• 23 Ekim – Yalıkavak Marina Etabı: Iasos – Yalıkavak (14 mil)

• 24 Ekim – OPET Etabı: Yalıkavak – Bodrum (20 mil)

• 25 Ekim – Anadolu Sigorta 100. Yıl Etabı: Bodrum – Bodrum (15 mil)

• Ödül Töreni: Ağanlar Tersanesi

Bu yıl organizasyonun isim sponsoru Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black olurken, ana sponsor OPET olarak yer aldı.

Platin sponsorlar arasında Anadolu Sigorta, Yalıkavak Marina, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort bulunuyor. Gold sponsorlar arasında Ağanlar, İş Yatırım, Setur Marinas, Egesu Marina, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, JAECOO, silver sponsorlar arasında ise Bakar Sigorta, Eskiceshme Otel, Arvento, Era Outdoor yer alıyor.

Organizasyona ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve birçok kurum destek veriyor.

1989 yılında başlayan The Bodrum Cup, Ege’nin eşsiz koylarını yelkenlilerle buluştururken aynı zamanda doğaya saygı, paylaşım ve dayanışma ruhunu da yaşatıyor. Her yıl büyüyen bu gelenek, Bodrum’un uluslararası arenadaki denizcilik kimliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Detaylı bilgi: www.bodrumcup.com

Instagram: @bodrumcup