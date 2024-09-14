30 Eylül’de açıklanacak ilk listeyle bu süreç resmen başlayacak. Peki, hangi araziler kiraya verilecek, başvuru nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

1. Hangi araziler kiraya verilecek?

Gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, tarımsal amaçlarla sezonluk olarak kiraya verilecek.

2. Kiralanacak araziler nasıl tespit edilecek?

İl ve ilçe tarım müdürlüklerindeki komisyonlar, uydu görüntüleri ve yerel veriler üzerinden işlenmeyen arazileri tespit edecek.

3. Araziler nerede ilan edilecek?

Tespit edilen işlenmeyen araziler, yerel muhtarlıkların ilan tahtaları, elektronik platformlar ve müdürlüklerin internet sitelerinde duyurulacak.

4. Kiralama sürecinde arazi durumu nasıl değerlendirilecek?

Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralanmayacak. Arazi verimliliği düşük olanlar da kiralama işlemlerine dahil edilmeyebilir.

5. Kira bedeli nasıl belirlenecek?

Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamaz ve en az üç benzer arazi üzerinden hesaplanacak.

6. Başvuru süreci nasıl olacak?

Kiralamak isteyenler, il müdürlüğüne başvuru yaparak talep formunu dolduracak ya da online sistem üzerinden başvurabilecek.

7. Kimlere öncelik tanınacak?

Öncelik, araziye en yakın yerleşim yerinde ikamet edenler ile sivil toplum kuruluşlarına verilecek. En yüksek teklifi veren öncelik kazanacak.

8. Kira bedelleri kime ödenecek?

Kira bedeli, arazi sahibine ödenecek. Sahiplere ulaşılamazsa, bedel bir kamu bankasında nemalandırılacak.

9. Araziler gelecek yıllarda da kiraya verilecek mi?

Arazi sahibi üretim yapmadığı takdirde, arazi iki yıl işlenmeyenler listesine eklenecek ve yeniden kiraya verilecek.

10. Kiracılar tarımsal desteklerden yararlanabilecek mi?

Kiracılar, arazilerini bakanlık kayıt sistemine kaydettirerek tarımsal desteklerden yararlanabilecekler.