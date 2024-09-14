Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Naci Bayşu, sabıkası nedeniyle iş bulamayınca çocuklarının okul masraflarını karşılamak için satmak üzere bir hayırseverin verdiği biberlerle tezgah açtı. Selvilitepe Pazarı yakınlarında satış yaparken zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan Bayşu, ürünlerine el konulmak istenince kaldırıma oturup gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

"Artık işten dönmemi bekleyen bir ailem var"

Çevredekilerin tepkisi üzerine zabıta ekipleri biberlere el koymadı, ancak olayın sosyal medyada yayılmasıyla, iş insanı Mevlüt Bulut, Bayşu'ya kendi mağazasında iş verdi. Bayşu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Çocuklarım için satış yapıyordum, sabıkam nedeniyle iş bulamıyorum. Ancak şu an çok mutluyum, ailem de mutlu. Artık işten dönmemi bekleyen bir ailem var."

İş insanı Mevlüt Bulut, Naci Bayşu'yu işe alırken sabıka kaydının kendileri için bir sorun olmadığını belirtti ve "Gayet başarılı, müşterilerle iletişimi de çok iyi" diye konuştu.