Tokat’ın renkli simaları ve siyasetçileri İsli Demlik'te buluştu. Önemli konuların konuşulduğu, odun ateşinde demlenen çay eşliğinde yapılan bu buluşmanın detayları haberimizdeNurhan İÇMEZ / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Tokat’ın renkli simalarının ve siyasetçilerin buluştuğu nadir noktalardan biri olan “İSLİ DEMLİK”, Tokat Eze köyü bölgesinde, Gazeteci Yakup Orakçı’ya ait özel bir bahçede önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İsli Demlik, kısa sürede adını duyuran ve odun ateşinde kaynayan suyla demlenen çayıyla meşhur bir mekan olarak biliniyor. TOKAT’IN ÖNEMLİ İSİMLERİ İSLİ DEMLİK'TE BULUŞTU Tokat’ın önemli isimleri bir araya geldi. Mekan sahibi Yakup Orakçı, Avukat Süleyman Kaya, Yeşil Niksar gazetesi sahibi Cemalettin Bilgin, Küresel Gazeteciler Tokat Temsilcisi ve Tokat Haber gazetesi sahibi Kemal Özdilek, Tokat Valiliği eski Yazı İşleri Müdürü İdris Demirel, Gazeteci Kenan Kayhan ve Gazeteci Nurhan İçmez’in yanı sıra bölgedeki eski ve yeni köy muhtarları da buluşmaya katıldı.

SOHBETİN ANA KONUSU: TOKAT VE İLÇELERİ Gece boyunca yapılan sohbetlerde Tokat’ın dünü, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Tokat'ta dikkat çeken isimlerden biri olan Avukat Süleyman Kaya, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı yapmış rahmetli Güngör Kaya’nın oğlu olarak siyasette önemli bir birikime sahip. Süleyman Kaya ve Gazeteci Cemalettin Bilgin, Tokat ve ilçeleri hakkında önemli noktalara değindiler ve diğer misafirler de zaman zaman bu sohbete katkıda bulundular.

SİYASETTEN EKONOMİYE KADAR GENİŞ BİR YELPAZE Tokat’ın ekonomik yapısı, Türkiye’deki siyasal hareketler ve mevcut hükümetin yapısı konularında derinlemesine sohbetler yapıldı. İsli Demlik’te demlenen çaylar eşliğinde, Cumhur İttifakı’na dair değerlendirmeler yapıldı ve gece geç saatlere kadar süren sohbetlerde önemli konular masaya yatırıldı.