UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek ağır eleştiriler alan Galatasaray yönetimi transferde gaza bastı. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralamasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar Ismail Jakobs'u kadrosuna katıyor. Galatasaray yönetimi, Senegalli sol beki, satın alma opsiyonlu olarak 1 milyon Euro karşılığında Fransız kulübünden kiraladı. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı İsmail Jakobs bugün sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

Stoper transferi için de Mario Hermoso ile anlaştığı ifade edilen ve İstanbul'a gelmesi beklenen İspanyol futbolcu için son an da Roma devreye girdi. Avrupa transfer döneminin son saatleri yaşanırken Roma, İspanyol stoper ikna etmeyi başardı. Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra serbest kalan İspanyol stoper ile prensipte anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuyu bugün imzaya bekliyordu. Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, dün akşam devreye giren Roma, Hermoso ile anlaşma sağladı. İspanyol futbolcu çizme devinden yıllık 4 milyon Euro kazanacak ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu şok hamle sonrası sarı kırmızılılar sol stoper bölgesi için rotayı başka isimlere çevirdi. Sarı kırmızılılar, 4 Eylül’e kadar transferi bitirip, yeni oyuncuları UEFA’ya bildirmeyi hedefliyor.