Güzelbahçe’nin sahili yenilendi, ismi İsmail Kandemir oldu

Güzelbahçe Belediyesi’nin birinci ve ikinci etap çalışmalarıyla yenilediği sahil yolu, “İsmail Kandemir Sahil Yolu” adıyla hizmete açıldı. Güzelbahçe Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle aldığı kararla, Yalı Mahallesi Limanı ile Gece Pazarı arasında kalan bu alan, ilçenin simge isimlerinden biri olan İsmail Kandemir’in ismiyle anılmaya başlandı.

Açılışa CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İsmail Kandemir, belediye meclis üyeleri, çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

“Bir kordon yaratıldı, halk kazandı”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, açılışta yaptığı konuşmada, projenin çok kısa sürede hayata geçirildiğini belirtti. Arslan, “2009 yılında partimize yönelik zorlu bir süreç yaşanırken İsmail Kandemir her zaman yanımızda oldu. Bugün burada, halktan alınanın halka geri verildiği bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Burası artık sadece bir yürüyüş alanı değil, bir buluşma noktası, bir kordon boyudur” dedi.

Arslan, Başkan Mustafa Günay ve belediye meclis üyelerini halkçı yaklaşımlarından dolayı kutladı. Yeni sahil yolunun kentin sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

“İsmi çok yakıştı, halk kararını verdi”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi. Göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını belirten Günay, “Sahil yolu, birinci ve ikinci etap çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu. Bu sahile yeni bir isim vermemiz gerekiyordu. Yalı Mahallesi’nin simgesi haline gelen İsmail Kandemir’in ismini oy birliğiyle meclisten geçirdik. Kendisi yıllarca meclis üyeliği ve Güzelbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Sahil denince akla gelen ilk isimlerden biri oldu” dedi.

“İsmini yaşarken vermek ayrı bir değer kattı”

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, sahile verilen ismin yaşarken verilmesinin önemli bir vefa örneği olduğunu söyledi. Seyrek, “Genelde isimler vefat ettikten sonra verilir. Ancak biz İsmail Kandemir gibi yaşayan bir değeri onurlandırmayı tercih ettik. Burası artık Yalı Mahallesi’nin öz benliğini yansıtan bir alan oldu. Allah hepimize İsmail Kandemir gibi bir CHP’li olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“CHP hayatım oldu, ismimin verilmesi beni duygulandırdı”

77 yaşındaki İsmail Kandemir, açılışta yaptığı konuşmada büyük duygular yaşadığını ifade etti. 67 yıldır Yalı Mahallesi’nde yaşadığını, 20 yıl belediye meclis üyeliği yaptığını ve uzun yıllar Güzelbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık görevinde bulunduğunu hatırlattı. “CHP benim sadece parçası olduğum bir yapı değil, yaşam biçimim oldu” diyen Kandemir, “Bu onurlu karar için Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Kelimeler boğazıma düğümleniyor” dedi.

Sahil yürüyüşü ve ücretsiz çay ikramı başladı

Açılışın ardından vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik sahil yolunu bando ve marşlar eşliğinde yürüdü. Her iki uçta kurdele kesilerek resmi açılış tamamlandı. Güzelbahçe Belediyesi, yaz boyunca sahilde saat 20.00 ile 23.00 arasında ücretsiz çay ve su ikramında bulunacak. “Sohbet sizden, ikram bizden” sloganıyla yürütülecek uygulamada, belediyeye bağlı Gençlik Kulübü ekipleri görev alacak.