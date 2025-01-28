İran Ligi ekiplerinden Persepolis’in teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe’den tanıdığı isimleri yeni takımına kazandırmak için harekete geçti. Transfer süreciyle ilgili TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Kartal, Türkiye’den bazı oyuncularla görüştüklerini ifade etmişti.

Kartal: “Türkiye’den oyuncularla görüşüyoruz”

İsmail Kartal, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’den birkaç oyuncuyla temas halindeyiz. Transferin bitmesine az bir zaman kaldı. Takip ettiğim ve bildiğim bazı isimleri Persepolis’e kazandırmak için çalışıyoruz,” dedi.

Hedefte Cenk Tosun ve Serdar Dursun var

Kartal’ın öncelikli hedefinin Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Alternatif olarak ise bir diğer Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun’un ismi öne çıkıyor. Persepolis’in her iki oyuncuyla da transfer görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında.