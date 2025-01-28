İzmir otoyolu üzerindeki Işıkkent Rampaları, Buca istikametinde Dökümcüler mevkiinde orta şeritte arızalanan bir araç, trafiği olumsuz etkiledi.

Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracı yol dışına çekme çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğu 2 kilometreye ulaştı

Arıza nedeniyle bu noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu. Güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ya da yolculuk planlarını gözden geçirmeleri öneriliyor.