İzmir otoyolu üzerindeki Işıkkent Rampaları, Buca istikametinde Dökümcüler mevkiinde orta şeritte arızalanan bir araç, trafiği olumsuz etkiledi.

Yetkililer, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracı yol dışına çekme çalışmalarını sürdürüyor.

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Trafik yoğunluğu 2 kilometreye ulaştı

Arıza nedeniyle bu noktadan geriye doğru yaklaşık 2 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu. Güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ya da yolculuk planlarını gözden geçirmeleri öneriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ