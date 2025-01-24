Teknik direktör İsmail Kartal, kısa bir aranın ardından yeniden teknik direktörlük görevine adım attı. İran’ın köklü kulübü Persepolis, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de tamamlayan Kartal, yeni sezon için İran’a transfer oldu.

İsmail Kartal cumartesi günü İran’a gidiyor

Persepolis kulübü, İsmail Kartal ile yapılan anlaşmayı resmen açıkladı. Teknik direktörün, cumartesi günü İran’a giderek yeni takımına imza atacağı kaydedildi. Kartal’ın yeni macerası için geri sayım başladı.