Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kurucu başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin onursal başkanı Gazeteci-Yazar İsmail Sivri, vefatının 18’inci yılında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan heykeli önünde anıldı. Anma töreninde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meslektaşları ve ailesi hazır bulundu.

Anma töreni gerçekleşti

Anma törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel, önceki dönem Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi, İGC Başkanı Dilek Gappi, İGC yönetim kurulu üyeleri, İsmail Sivri’nin çocukları ve çok sayıda seveni katıldı. Tören, İzmir Baba Sancar Maruflu’nun oğlu ve İzmir’i Sevenler Platformu Koordinatörü Cevat Ziya Maruflu tarafından sunuldu.

Başkan mutlu anma konuşması yaptı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaptığı konuşmada İsmail Sivri’yi sadece büyük bir gazeteci değil, aynı zamanda bir aile ferdinden biri olarak kaybettiklerini ifade etti. “18 yıl önce gerçekleşen cenaze töreni, gördüğüm en kalabalık törenlerden biriydi. Herkes üzgündü ve ağladı,” diyen Mutlu, Sivri’nin İzmir basını ve kentin gönlünde yaşadığını belirtti. Başkan Mutlu, Konak Belediyesi olarak her zaman aile ve cemiyetin yanında olduklarını vurguladı.

Gappi mektubunu okudu

İGC Başkanı Dilek Gappi, anma töreninde İsmail Sivri’ye yazdığı mektubu okudu. Gappi, Sivri’nin nezaketinin ve cemiyeti ayakta tutma mücadelesinin unutulmaz olduğunu belirtti. Günümüzde gazetecilerin zor koşullarda çalıştığını hatırlatarak, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti dimdik ayakta,” dedi.

Zeytinlik önerisi sunuldu

Önceki dönem Konak Belediye Başkanı Erdal İzgi, anma töreninde İsmail Sivri anısına bir zeytinlik oluşturulması önerisini dile getirdi. Bu öneri, hem Sivri hem de tüm gazeteciler adına doğaya saygı ve zeytin ağacının kutsallığını yansıtacak bir çalışma olarak karşılandı.

Sertel meslekteki duruşu vurguladı

Atila Sertel, Sivri’nin insan sevgisi ve mesleki duruşunu anarak, “Onun mütevazılığı ve dost yüreği bizlere örnek oldu,” ifadelerini kullandı. Sivri’nin hayatı boyunca gösterdiği enerji ve sevgi, anma töreninde katılımcılar tarafından sıkça dile getirildi.

Aile teşekkür etti

İsmail Sivri’nin kızı Hatice Hikmet Sivri ve oğlu Ahmet Talat Sivri, anma töreninde babalarının dostlarına teşekkürlerini iletti. Kızları, Sivri’nin genç gazetecilere örnek olmaya devam ettiğini vurgularken, oğlu Talat Sivri ilk kez anmada konuştuğunu ve bu ortamda babasını anmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirtti.