Karşıyaka Belediyesi, İmbatlı Mahallesi'nde eski muhtar İsmail Taşkıran’ın adını taşıyan yeni bir parkı hizmete açtı. Törende mahalle sakinleri, yeni parka kavuşmanın ve sevdikleri muhtarları için gösterilen vefanın mutluluğunu paylaştı.

Karşıyaka Belediyesi, başkan Yıldız Ünsal’ın “daha yeşil ve yaşanabilir kent” hedefi doğrultusunda İmbatlı Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı. 6088 Sokak'ta inşa edilen park, 25 yıllık muhtarlık hizmetleriyle anılan merhum İsmail Taşkıran’ın adını taşıyor. Açılış töreni, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü, Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“Bu Park İmbatlı’nın Emaneti”

Başkan Yıldız Ünsal, açılışta yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana doğayı koruma ve yeşili artırma hedefindeyiz. İmbatlı, yeşil alanların az olduğu bir mahalle. Bu parkın halkımızın nefes alacağı bir alan olmasından mutluluk duyuyoruz. İsmail Taşkıran’ın adını taşıması ise hepimiz için anlamlı. Bu güzel parkı İmbatlı halkına emanet ediyoruz," dedi.

Anlamlı Bir Vefa

İsmail Taşkıran’ın kızı Berrin Aras, parkın kendi sokağında, babasının evinin önünde olmasının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Bu parkın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. İmbatlı Mahalle Muhtarı Duran Tunçel de, “İsmail Taşkıran’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bu park, mahallemiz için bir değer taşıyor ve ona gözümüz gibi bakacağız” ifadelerini kullandı.