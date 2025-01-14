İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Sanchez, Avrupa'nın Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası iş birliği açısından stratejik bir ortak olduğunu ifade etti. "Türkiye ile ilişkilerimizi daha ileriye taşımak, ortak hedeflerimize ulaşmada hayati bir öneme sahip" diyen Sanchez, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinin, hem Türkiye hem de Avrupa için faydalı olacağını belirtti.

"Avrupa için kritik bir öneme sahip"

Başbakan Sanchez, Orta Doğu ve Ukrayna politikalarının temelinde barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı ilkelerinin olduğunu söyledi. Bu çerçevede Türkiye'nin oynadığı rolün, Avrupa için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Sanchez, Avrupa’yı bölmeye çalışan aşırı sağcı ve popülist akımlara karşı sert eleştirilerde bulunarak, Avrupa’nın birliğini zayıflatmak isteyen uluslararası güçlere karşı kararlı bir duruş sergilemek gerektiğini ifade etti. "Anayasal değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz ve bu değerleri kararlılıkla savunacağız" diyerek, Avrupa'nın ortak değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.