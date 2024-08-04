İspanya Kadın Premier Lig ekiplerinden Sporting Club de Huelva'ya transfer olan Birgül Sadıkoğlu iddialı açıklamalarda bulundu. A Milli futbolcumuz "gol kraliçesi" olmak istiyor.

Genç futbolcu 2021-22 sezonunda Ukrayna'nın Zhytlobud takımının formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta attığı 5 golle tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

A Milli Kadın Futbol Takımı formasıyla 36 maçta 8 kez fileleri havalandıran oyuncu, 2024-25 sezonunda Sporting Club de Huelva ekibinde İspanya Kadın Premier Lig'inde boy gösterecek.

Zorlu karşılaşmalar öncesinde kondisyon çalışması yaptığı ifade eden Birgül Sadıkoğlu, hem yeni kulübü hem de milli takım için yoğun çalıştığını dile getirdi.

Sadıkoğlu güzel bir dönem geçirdiğini ifade ederek, "Her sezon çok çalıştım. Örneğin benim için Şampiyonlar Ligi'nde bulunmak çok güzel bir histi ve arkadaşım Gamze Yaman ile son 16'ya kalan ilk kadın futbolculardık. Paris Saint Germain ile Real Madrid ile oynayacağımız için çok mutluyduk, çok heyecanlıydık" dedi.

İspanya'da başarılı olmak istediğini vurgulayan yıldız oyuncu, kendisini göstererek Real Madrid, Barcelona gibi kulüplere transfer olmayı hedeflediğini anlattı.

Hedefini İspanya’da Gol Kraliçesi olmak diye açıklayan futbolcu, şöyle devam etti:

"Milli takımda sağ açık, sol açık bazen de forvet oynadım. Ukrayna'da forvet arkası, İspanya'da forvet oynadım. Yeni kulübümdeki hedefim kendimi göstermek. Takım olarak hedefimiz üst lige çıkmak. Orada da çok farklı rakipler, çok farklı takımlar var. Mesela Barcelona ile oynayabileceğiz. İlk 11'e girmek, sürekli oynayan bir oyuncu olmak istiyorum. Takımımın başarılarına her şekilde katkı sunmaya açığım. Asist de yapmak istiyorum gol de atmak istiyorum çünkü her ikisi de çok önemli. Sonrasında elbette gol kraliçesi olmak istiyorum."