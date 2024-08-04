Türkiye otomotiv endüstrisi, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir ihracat artışı gerçekleştirdi ve ülkenin toplam ihracatındaki liderliğini sürdürdü.

İhracat rakamları

Temmuz ayında Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3 milyar 123 milyon dolar oldu. Bu artışla birlikte otomotiv endüstrisi, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 13,9 pay aldı. Temmuz ayında çeşitli otomotiv segmentlerinde şu değişiklikler yaşandı:

Tedarik endüstrisi ihracatı: Yüzde 15,5 artışla 1 milyar 233 milyon dolar.

Binek otomobiller ihracatı: Yüzde 36,7 artışla 1 milyar 160 milyon dolar.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı: Yüzde 26,8 artışla 497 milyon dolar.

Otobüs-M minibüs-midibüs ihracatı: Yüzde 16,4 azalışla 141 milyon dolar.

Çekiciler ihracatı: Yüzde 70 azalışla 61 milyon dolar.

Ülke bazında ihracat performansı

Tedarik endüstrisi: Almanya, yüzde 0,1 artışla en fazla ihracat yapılan ülke olmaya devam etti. Önemli pazarlarda ABD’ye yüzde 44, Fransa’ya yüzde 32, İtalya’ya yüzde 3 ve Romanya’ya yüzde 61 ihracat artışı gözlemlendi.

Binek otomobiller: Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 155 artışla 457 milyon dolara çıkarken, Fransa’ya yüzde 6, İtalya’ya yüzde 87, Polonya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 38 ve Almanya’ya yüzde 50 artış yaşandı.

Pazar bazındaki değişiklikler

Temmuz ayında endüstrinin en büyük pazarı Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 79 artışla 457 milyon dolara ulaştı. Almanya’ya ihracat yüzde 0,6 azalışla 377 milyon dolar olurken, Fransa’ya ihracat yüzde 14,4 azalarak 288 milyon dolara geriledi. İtalya, İspanya, Polonya, Slovenya, ABD ve Romanya gibi diğer önemli pazarlarda ise ihracat artışları görüldü.

Bölgesel ihracat dağılımı

Avrupa Birliği: Temmuz ayında yüzde 8,6 artışla 2 milyar 34 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi ve bu ülke grubunun payı yüzde 65 oldu.

Diğer Avrupa ülkeleri: İhracat yüzde 69 artışla yüzde 16,9 pay aldı.

Afrika ve Orta Doğu: Afrika ülkelerine yüzde 13 ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 27 ihracat düşüşü gözlemlendi.