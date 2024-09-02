İspanyol spor basını, Real Madrid'deki ikinci sezonunu geçiren Arda Güler'in, bu sezon şimdiye kadar oynanan 4 lig maçında az forma şansı bulması ve takım içerisindeki yoğun rekabet nedeniyle "iyi bir dönemden geçmediği" değerlendirmesinde bulundu. İspanyol gazeteleri, Real Madrid'in son olarak sahasında oynadığı ve Real Betis'e karşı 2-0 kazandığı maçta, Arda Güler'in maç bitiminde hemen soyunma odasına gitmesine dikkat çekti.

Sezon başından beri geri planda

As gazetesi, Arda Güler'in Real Madrid'deki durumunu ele alarak, Türk futbolcunun sezon başında geri planda kaldığını ve şu ana kadar aldığı sınırlı sürelerde iyi bir performans sergilemesine rağmen, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözünde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olmadığını belirtti. Gazete, Arda'nın Real Betis maçında oyuna girmediğini ve maç sonunda takım arkadaşlarıyla galibiyeti kutlamak yerine doğrudan soyunma odasına gitmesinin Bernabeu'da dikkat çektiğini yazdı.

El Mundo gazetesi ise Ancelotti'nin, Camavinga ve Bellingham'ın sakatlıklarından sonra Modric ve Arda Güler'i denediğini, ancak her iki oyuncunun da İtalyan teknik adamı tatmin edemediğini belirtti. Gazete, Real Madrid'in Toni Kroos'un yerini doldurabilecek kilit bir alternatif bulmakta zorlandığını ifade etti.

Bellingham'ın sakatlığı mevkiyi değiştirdi

El Mundo Deportivo da Ancelotti'nin Bellingham'ın yerini doldurmakta zorluk çektiğini ve Arda Güler'in bu rolde denendiğini, ancak beklenen etkiyi yaratamadığını vurguladı. Gazete, Las Palmas maçında Arda'nın Modric ile değiştirildiğini, ancak bu değişikliğin de Real Madrid'e istenilen katkıyı sağlamadığını dile getirdi.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle sınırlı sürelerde forma giyme şansı bulmuş ve bu sezon ise üç maçta toplam 97 dakika sahada yer almıştı. Ancelotti, Arda'nın Real Valladolid maçında ilk 11'de oynamasına karar verirken, bu kararı Arda'nın Real Madrid'deki gelişim sürecinin bir parçası olarak değerlendirmişti.