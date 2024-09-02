Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda, su yüzeyinde hareketsiz iki kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesetlerin baba Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A.'ya ait olduğu belirlendi. Olayın ardından cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından Vali Çelik'ten açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Cahit Çelik, gölette bir çobanın ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. İlk olarak çocuğun cesedinin çıkarıldığını belirten Çelik, göletlerin dibindeki balçık nedeniyle serinlemek için göletlere girmenin tehlikeli olduğunu vurguladı. Çelik, olayın sebebinin henüz netlik kazanmadığını ancak dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Otomobilin sahibi Ü.A. çıkınca detaylar açığa çıktı

Olay yerinde bulunan otomobilin Ü.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili detayların incelenmesi sürüyor.