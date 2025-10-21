Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Real Madrid–Juventus maçı öncesinde milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi. Alonso, Arda’yı “Özil ve Guti’nin karışımı” olarak tanımlarken, Kenan için “Mükemmel bir evrim geçirdi” ifadelerini kullandı.

Xabi Alonso’dan Arda Güler ve Kenan Yıldız’a büyük övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Türk futbolunun iki genç yıldızı Arda Güler ve Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Arda, Özil ve Guti’nin karışımı”

Basın toplantısında Arda Güler’in oyun tarzının Mesut Özil’e benzetilmesi üzerine konuşan Alonso, genç oyuncuya övgüler yağdırdı:

“Arda'nın oyun tarzı, Özil ve Guti'nin bir karışımı. Guti'nin oyun kurma ve son paslardaki yeteneği vardı. Mesut da öyleydi. Özil'in futbolundan gerçekten keyif aldım. Arda'yı da oyunun içinde ne kadar çok topla buluşturursak, o kadar çok gelişiyoruz. Ondan çok memnunuz.”

Alonso ayrıca, genç yıldızın Real Madrid oyun sistemine hızla uyum sağladığını ve gelecekte takımın en önemli isimlerinden biri olacağını söyledi.

“Kenan Yıldız mükemmel bir evrim geçirdi”

İspanyol teknik adam, Juventus’un genç oyuncusu Kenan Yıldız hakkında da konuştu.

“Juventus, geçmişte de şimdi de büyük bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Bunlardan biri de Kenan Yıldız. Mükemmel bir evrim geçirdi. Onu tanıyorum. Ben Bayern'deyken o da oradaydı. Onun gelişimini görmekten çok memnunum.”

Alonso, Kenan’ın sahadaki olgunluğu ve taktik zekasının Avrupa futbolunda fark yarattığını belirtti.

Real Madrid - Juventus rekabetinde 22. randevu

Avrupa futbolunun iki devi Real Madrid ve Juventus, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 21 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Real Madrid 10, Juventus 9 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yarın oynanacak mücadele iki takım arasındaki 22. karşılaşma olacak.