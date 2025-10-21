Karşıyaka’da Bostanlı Pazaryeri’nin özel bir şirkete devredileceği ve kaldırılacağı iddialarına belediyeden açıklama geldi. Karşıyaka Belediyesi, pazarın Çarşamba günleri eskisi gibi devam edeceğini, sadece Cumartesi günleri “Tekstil Günleri” organizasyonunun yapılacağını duyurdu.

Bostanlı Pazarı’nda “kaldırılacak” iddialarına yanıt geldi

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Pazaryeri hakkında son günlerde çıkan “pazarın kaldırılacağı ve alanın özel bir şirkete devredileceği” iddiaları, pazarcı esnafının tepkisine yol açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada ise pazarın kaldırılmadığı, yalnızca yeni bir organizasyonla haftada iki gün faaliyet göstereceği belirtildi.

“Pazar aynı şekilde devam ediyor”

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş., konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok uzun yıllardır sadece Çarşamba günleri Pazar kurulması, diğer günleri atıl bırakmakta, belediyenin olası gelir getirici faaliyetlerinin de önünü kesmektedir. Pazar yerinin daha işlevsel ve ekonomik açıdan belediyeye katkı sunan bir formata dönüştürülmesi için Tekstil Günleri Proje teklifi değerlendirilmiş, idaremizce uygun bulunarak hayata geçirilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, “Bostanlı'nın Çarşamba pazarı hem gıda hem de tekstil ürünlerinin satışı ile eskisi gibi devam etmektedir. Söz konusu yeni anlaşma, Cumartesi günleri de tekstil günleri organizasyonunun yapılabilmesini kapsamaktadır.” denildi.

Elde edilecek gelir Kent AŞ işçilerine aktarılacak

Karşıyaka Belediyesi, yeni organizasyondan elde edilecek gelirle Kent A.Ş. bünyesindeki işçilerin biriken maaşlarının ödeneceğini de duyurdu.

Belediye yetkilileri, uygulamanın hem belediye ekonomisine katkı sağlayacağını hem de yerel esnafın faaliyet alanını genişleteceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR!

1- Bostanlı Tekstil Günleri Projesi'ne neden ihtiyaç duyuldu? Bostanlı Pazarı, hem konum hem de büyüklük itibariyle İzmir'in ve Karşıyaka'nın en büyük pazaryerlerinden biridir. Çok uzun yıllardır sadece Çarşamba günleri Pazar kurulması, diğer günleri atıl bırakmakta, belediyenin olası gelir getirici faaliyetlerinin de önünü kesmektedir. Pazar

yerinin daha işlevsel ve ekonomik açıdan belediyeye katkı sunan bir formata dönüştürülmesi için Tekstil Günleri Proje teklifi değerlendirilmiş, idaremizce uygun bulunarak hayata geçirilmiştir. 2- Bostanlı Pazar Yerinde her Cumartesi açılacağı duyurulan Bostanlı Tekstil Günleri'nin içerik ve kapsamı nedir? 1 Kasım 2025 tarihi itibariyle, her cumartesi yapılması planlanan Bostanlı Tekstil Günleri; gıda dışı nitelikteki tekstil, el sanatları, tuhafiye, hediyelik eşya vb. ürünlerin tanıtım ve satışı ile sınırlı olacaktır. Gıda ürünlerinin perakende satışı yapılmayacaktır. 3- Bostanlı Tekstil Günleri Projesi'nin hukuki dayanağı nedir? Bostanlı Pazaryerinin, belediye iştirakine devri 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Kent AŞ'nin, projeyi gerçekleştirecek firma ile yaptığı protokol de kanuni çerçevede imza altına alınmıştır. Sayıştay denetimlerine açık, hesapları şeffaf olarak incelenen bir kamu kuruluşu için de aksi bir ihtimal düşünülmemelidir. 4- Kent AŞ. Bostanlı Tekstil Günleri Projesi'nden gelir elde edecek mi? Karşıyaka Belediyesi iştiraki olan Kent AŞ, Bostanlı Tekstil Günleri'ni hayata geçirecek olan firma ile yaptığı sözleşme

gereği elbette gelir elde edecektir. Elde edilecek olan gelir öncelikli olarak, Kent AŞ işçilerinin biriken maaşlarının ödenmesi için kullanılacaktır. 5- Geleneksel olarak Çarşamba günleri kurulan Bostanlı Pazarı kalkıyor mu? Hayır! Bostanlı'nın Çarşamba pazarı hem gıda hem de tekstil ürünlerinin satışı ile, eskisi gibi devam etmektedir. Söz konusu yeni anlaşma, Cumartesi günleri de tekstil günleri organizasyonunun yapılabilmesini kapsamaktadır. 6- Bostanlı Pazar Yeri satıldı mı? Pazaryerinin satışı söz konusu değildir. Yapılmak istenen şey, Çarşamba günleri haricindeki 6 gün boş olan Pazar alanının belediyeye ve Kent AŞ'ye gelir getirecek şekilde 1 günlüğüne farklı bir organizasyona verilmesini içermektedir. Bu durum Çarşamba günü tekstil ürünü tezgahı açan pazarcı esnafını mağdur etmemekte, aksine Cumartesi günü açılacak olan Tekstil Günleri Projesi'nde stant alma önceliği de bu esnafa tanınmaktadır.

Pazarcı esnafı gelişmeyi yakından takip ediyor

Pazarcı esnafı, pazarın özel sektöre devredileceği yönündeki iddialar nedeniyle tedirginlik yaşamıştı.

Belediyenin açıklamasıyla birlikte pazarın kaldırılmayacağı kesinleşti, ancak Cumartesi günleri düzenlenecek Tekstil Günleri uygulamasının nasıl işleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.